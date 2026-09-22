Manuel Pimentel Sevilla, 22 SEP 2026 - 14:49h.

Desde agosto, se contabilizan más de una veintena de alunizajes en establecimientos hosteleros, asaltos a viviendas y atracos en diversos negocios

Destrozan las lunas con el método del alunizaje y roban las máquinas tragaperras, de tabaco y las cajas registradoras en pocos minutos

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Alunizajes, robos con fuerza, y atracos a tiendas con cuchillos y pistolas. Los vecinos de Los Palacios, en Sevilla, viven atemorizados desde este verano. La oleada de delincuencia que lleva sufriendo este municipio del Bajo Guadalquivir ha generado una gran sensación de alarma entre la población, viéndose muchos de sus habitantes obligados a tomar medidas de seguridad ante el miedo de volver a ser asaltados por los ladrones.

Muchos comercios de la zona han sido víctimas de estos robos. El pasado 15 de agosto, una cervecería de la avenida de Miguel Ángel fue víctima de un alunizaje perpetrado durante la madrugada. El hijo del dueño, que vive justo enfrente del negocio, se asomó por la ventana alarmado al escuchar el ruido de los golpes y vio huir a los cacos en un coche llevándose la máquina tragaperras del bar.

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Las tragaperras: el botín más preciado

Varios hosteleros de la localidad han denunciado los robos nocturnos que han afectado a varios establecimientos de la zona, como la taberna La Estraza, la Bodeguita de San Marcos o el Bar Patochá. El principal objetivo de esta banda, las tragaperras y la caja con el dinero.

"A nosotros nos reventearon la luna y entraron a robar las tragaperras, la caja con 400 euros y el ordenador", afirma Manuel, propietario de uno de los negocios afectados. "Se ve algo más de refuerzo policial, pero sigue habiendo miedo", asegura.

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"Agosto ha sido casi a robo por día en distintos bares", asegura otro empresario de Los Palacios que asegura no irse tranquilo a casa tras el cierre: "Siempre te vas con el miedo de que te vuelvan a destrozar el bar y a robar".

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Miedo a quedarse solos

Desde que le robaron, este hostelero no se atreve a cerrar el local solo por si le asaltan por sorpresa: "Siempre se queda alguien conmigo a la hora del cierre, el momento de más tensión", afirma.

En la avenida Siglo XXI, hay un bar que ha sido también objetivo de los ladrones. El modus operandi fue similar: rompieron la ventana, entraron y se llevaron la máquina tragaperras y la caja registradora en apenas cuatro minutos. A raíz del episodio, las camareras han tenido que cambiar algunas costumbres a la hora de ir al trabajo.

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Mientras que antes solamente abría y cerraba una persona, ahora van siempre en parejas. Les da miedo quedarse solas, como también les da miedo dejar dinero en la caja, al igual que la mayoría de los negocios de la zona. Y es que, por el momento, nadie sabe si los autores de estos robos han sido identificados o detenidos.

Dos robos en diez días

La taberna La Estraza, ubicada en el polígono industrial, sufrió dos robos con fuerza en apenas diez días. En el primer asalto, los delincuentes entraron rompiendo la puerta del local. En las cámaras de seguridad, los propietarios observaron cómo fueron directos a llevarse la máquina tragaperras y el dinero de la caja. Fueron tan rápidos que incuso se le fueron cayendo los billetes por el camino.

No dejaron ninguna pista. Iban encapuchados y con guantes, igual que en el segundo robo ocurrido diez después del primero, también de madrugada. Esta vez sí reventaron los cristales con un coche y un mazo: otro alunizaje. De nuevo, el botín deseado era la máquina tragaperras. La buscaron por todas partes, pero no la encontraron porque desde que fue robada no había sido respuesta, así que optaron por robar la máquina de tabaco.

Los vecinos aseguran que esta oleada de robos en los bares de Los Palacios han metido el miedo también en sus casas. Les da miedo quedarse solos por si son capaces de entrar también en cualquier sitio.

Atracos con pistolas y cuchillos

Además de estos robos con fuerza en los negocios de hostelería, también se han producido asaltos con violencia en el municipio durante las últimas semanas. Uno de ellos tuvo lugar el 26 de agosto en un bazar chino de la calle Real de Villafranca, donde los atracadores usaron un arma de fuego. Uno de los comerciantes resultó herido al forcejear con ellos, que fueron detenidos después.

Otro caso más reciente tuvo lugar hace apenas una semana en una farmacia situada en la misma calle del bazar chino y a plena luz del día. Un atracador, vestido de negro, asaltó la botica amenazando a punta de cuchillo a la licenciada y a una clienta justo cuando se disponía a pagar su compra.

Refuerzos policiales

Este último suceso ocurría solo unas horas después de que el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle se reuniera con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano los concejales de Seguridad Ciudadana y Festejos y los altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Local para analizar la situación de inseguridad en la localidad sevillana.

En lo que va de verano, se contabilizan más de una veintena de robos con alunizajes en establecimientos hosteleros, varios asaltos a viviendas y atracos como el del bazar chino y la farmacia. Ante esta situación, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla informó a comienzos de septiembre de que se ha reforzado la presencia de Guardia Civil en el municipio.