La angustia de la joven secuestrada por su pareja y atada a un árbol en Alhaurín de la Torre: "Pensó que no saldría con vida"
Unos ciclistas de la zona encontraron a la mujer en mitad del paraje al escuchar sus gritos de socorro
A prisión el detenido por secuestrar a su pareja y abandonarla atada a un árbol encapuchada en Málaga
Alhaurín de la TorreLa autoridad judicial decretaba este viernes el ingreso en prisión del joven detenido el pasado martes por presuntamente secuestrar a su pareja en Alhaurín de la Torre (Málaga). Se le atribuyen inicialmente los delitos de lesiones, amenazas y detención ilegal en el ámbito de la violencia de género.
Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación y desplegó el operativo que permitió localizar y liberar a la joven.
La angustia de la joven, que pensó que no saldría con vida
Diario 'SUR' ha compartido la angustia que vivió la joven durante el suceso: "Ella pensó que no saldría con vida", narran al medio fuentes cercanas a la joven. Fueron unos ciclistas de la zona los que encontraron a la mujer en mitad del paraje al escuchar sus gritos de socorro.
Según esas mismas fuentes, la pareja mantenía una relación desde hace un año, y la joven mantiene que el detenido nunca se había mostrado violento con ella. Todo se desencadenó cuando este martes la joven quiso poner fin a su relación, lo que desencadenó en el suceso.
Maniatada en un árbol
La joven se encontraba atada a un árbol, encapuchada y amordazada en mitad del campo en Alhaurín de la Torre. Al parecer, el detenido habría llegado a enviar un vídeo del secuestro a la familia de la víctima, pero sin revelar su paradero.
El sospechoso habría forcejeado con ella hasta lograr introducirla en su coche, donde la retuvo, y condujo hasta una fábrica abandonada. La joven intentó escapar sin éxito, y el acusado volvió a conducirla hasta un paraje aislado y lleno de árboles, donde la amarró con unas cuerdas, la amordazó con una cinta y abandonándola, amenazándola con que volvería para acabar con su vida.