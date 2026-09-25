Secuestra a su novia, la ata a un árbol amordazada y le manda un vídeo a la familia en Alhaurín de la Torre
Unos ciclistas rescataron a la joven que estaba atada con cinta americana a un árbol en medio del campo
La Guardia Civil detuvo al sospechoso que se negó a dar información sobre dónde estaba la víctima
Un joven tras una discusión con su novia, la ha amordazado dejándola atada y con una capucha en la cabeza a un árbol en medio del campo, en Alhaurín de la Torre. Después grabó un vídeo de lo que había hecho y se lo mandó a la familia de la chica sin decirle dónde se encontraba. Los familiares acudieron al cuartel de la Guardia Civil del municipio malagueño y denunciaron la situación.
Los agentes de la Benemérita, el pasado martes, localizaron al presunto autor que mandó el vídeo a la familia de la víctima y este se negó a dar información sobre el paradero de la chica por lo que fue detenido, según ha publicado el diario Sur. A continuación se activó un dispositivo de búsqueda contrarreloj ante el temor de que el agresor le hubiera hecho daño y corriera peligro su vida.
La Guardia Civil, en paralelo recibió una información de algún testigo que había presenciado cómo un joven muy agresivo introducía por la fuerza a una mujer en un coche. Estos datos sugerían que podría tratarse de la víctima que estaban buscando.
Unos ciclistas rescataron a la joven que estaba atada con cinta americana a un árbol
Los agentes ampliaron la búsqueda a toda la comarca y después de varias horas la localizaron en la casa de un familiar. Hasta allí había llegado trasladada por unos ciclistas que la encontraron en mitad del campo atada a un árbol con cinta americana y encapuchada. La víctima, al parecer, pudo deshacerse de la mordaza que le cubría la boca y pedir auxilio al sentir que alguien pasaba el lugar.
Ambos jóvenes, víctima y agresor tenían una relación sentimental y durante una discusión aparentemente por celos, el detenido la habría golpeado, maniatado y la llevo a la fuerza hasta el campo, donde grabó un vídeo para enviárselo a la familia. Al detenido se le investiga por detención ilegal, lesiones, entre otros delitos.