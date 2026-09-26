Las imágenes muestran a un hombre que sale de una vivienda próxima, se acerca al vehículo y vierte el líquido sobre una de las ruedas

El episodio ha reavivado el recuerdo del robo de la silla de ruedas eléctrica de Lina, sustraída meses atrás en la misma calle

Compartir







CastellónLa familia de Lina, la niña de Castellón a la que le robaron su silla de ruedas eléctrica el pasado mes de abril, ha vuelto a denunciar un incidente relacionado con su vehículo. La familia ha denunciado ante la Policía Nacional a un vecino al que, según aseguran, una cámara de seguridad habría grabado acercándose de madrugada al coche y vertiendo un líquido corrosivo sobre una de las ruedas delanteras.

El vehículo, que estaba estacionado en una plaza reservada para personas con discapacidad, ya había sufrido anteriormente daños en distintos elementos del sistema de frenado.

Dos años de problemas recurrentes

Las sospechas comenzaron después de casi dos años de problemas recurrentes en la zona de las ruedas y los frenos. En un primer momento, la familia atribuyó los restos de líquido que aparecían junto al coche a orines de animales, pero decidió instalar una cámara al comprobar que los incidentes se repetían.

Las imágenes muestran a un hombre que sale de una vivienda próxima, se acerca al vehículo y vierte el líquido sobre una de las ruedas. La familia sostiene que el producto habría deteriorado las pastillas de freno. La madre de Lina apunta además a un posible conflicto por la plaza de estacionamiento, aunque asegura que nunca habían tenido relación con el vecino denunciado.

El episodio ha reavivado también el recuerdo del robo de la silla de ruedas eléctrica de Lina, sustraída meses atrás en la misma calle. La familia reconoce que sospecha que ambos hechos podrían estar relacionados, pero admite que no dispone de pruebas que vinculen al vecino con aquel robo y deja en manos de la investigación policial determinar si existe alguna conexión. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha confirmado que la plaza reservada para personas con discapacidad continuará manteniendo esa condición.