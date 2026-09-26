La llamada de un dispositivo automático de telefonía móvil ha alertado del suceso

Los siete heridos son de nacionalidad francesa y con edades comprendidas entre los 70 y 75 años

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La RiojaSiete personas han resultado heridas este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía del minibús en el que viajaban. El suceso se ha producido en la LR-289, punto kilométrico 18, en el término municipal de Alfaro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, la llamada de un dispositivo automático de telefonía móvil ha alertado del suceso sobre las 13,35 horas de este sábado.

Los siete heridos, de nacionalidad francesa y con edades entre los 70 y 75 años

Desde SOS RIOJA 112 se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Guardia Civil.

Finalmente, los siete heridos, de nacionalidad francesa y con edades comprendidas entre los 70 y 75 años, han sido trasladados al servicio de urgencias del Hospital de Calahorra.