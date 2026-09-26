El suceso ocurrió este 25 de septiembre en la entrada al distrito marítimo, por donde pasa la carretera CV-1501

La víctima, que iba con un andador, fue golpeada por un turismo por causas que investigan y sufrió politraumatismos

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CastellónHa muerto la anciana de 82 años que fue atropellada este viernes 25 de septiembre por un coche que circulaba por la entrada al distrito marítimo del Grao de Castellón, por donde pasa la carretera CV-1501.

Según han trasladado fuentes municipales a Europa Press, la octogenaria ha fallecido tras permanecer ingresada, en las horas posteriores al suceso, en el Hospital General de la ciudad.

La víctima, que iba caminando con un andador, fue golpeada por un turismo que conducía precisamente también otra mujer mayor, acompañada por una segunda viajera de edad avanzada, según precisó 'El Periódico Mediterráneo'.

Arrastrada unos 20 metros y con politraumatismos

Fruto del alcance del vehículo, por causas que se investigan, la viandante fue arrastrada unos 20 metros aproximadamente, tal y como especifica el citado medio. Sufrió politraumatismos en partes de su cuerpo.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó una ambulancia del SAMU y otra de SVB. Los sanitarios atendieron in situ a la herida para estabilizarla y evacuarla al centro hospitalario.

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En la zona hay un paso de peatones justo frente al supermercado Mercadona, pero no ha trascendido si la fallecida lo estaba cruzando en el momento en el que sucedió el atropello o se encontraba en otro punto de la calzada.