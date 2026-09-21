Marina estaba trabajando cuando recibió la llamada de un número desconocido que le alertaba que su hijo había sido atropellado

Una mujer, en estado grave tras ser atropellada por su expareja en Tarragona

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Marina se encontraba trabajando cuando un número desconocido la llamó el pasado 15 de septiembre. Su hijo de 15 años le contó que su hermano, de 12, acababa de ser embestido por un coche cuyo conductor se había dado a la fuga.

Tal y como relata ‘SUR’, él mismo había tratado de perseguir al coche, que consiguió huir. Finalmente, el hombre fue detenido cuando estaba a punto de coger un avión con destino Manchester al día siguiente del incidente.

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“Sentí un miedo atroz”, recuerda la madre al citado diario malagueño. Lo siguiente fue el traslado del niño al hospital, el diagnóstico de una fractura craneal, horas en observación y pruebas médicas.

El menor continúa su recuperación en casa

Afortunadamente, el menor ya se encuentra en casa, donde continúa recuperándose. El sospechoso ha ingresado en prisión provisional y la familia vive con el miedo de que lo pongan en libertad y se fugue.

Eran las 09:45 horas de la mañana cuando los dos hermanos caminaban al colegio público El Pinillo. Decidieron cruzar de acera por que en la otra daba la sombra. Según contó la madre al citado medio, un turismo irrumpió sin frenar, embistió a Jorge y se dio a la fuga, saltándose un semáforo en rojo e invadiendo el carril contrario.

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El hermano intentó alcanzar el vehículo, pero no lo logró y fue a por su hermano. “Lo cogió en brazos como a un bebé porque Jorge no veía nada y se asustó mucho”, explica Marina. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona y al propio director del colegio cercano, que avisaron a los servicios de emergencias.

"Un hijo destrozado físicamente y otro, psicológicamente"

Marina estaba trabajando cuando recibió la llamada. “Me quería morir. No sabía si el niño estaba vivo o cómo estaba”, recuerda. Cuenta que el hermano mayor se culpaba incesantemente por lo sucedido. “Me decía llorando que no le dio tiempo a cogerlo, que esto le tenía que haber pasado a él, que esto era para él. Tenía el corazón roto de ver a los dos así”, explicó.

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La mujer ha contado que, tras el accidente, tiene un “hijo destrozado físicamente y el otro, psicológicamente”, por lo que los esfuerzos de la familia se vuelcan en la recuperación de ambos. También están buscando un abogado que les oriente en la causa.