El arrestado iba a subir al barco en una moto que conducía, con el marroquí ilegal de copiloto en el vehículo

Decenas de migrantes asentados en la playa de Ceuta se refugian en el monte para esquivar el traslado policial

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CeutaUn menor ceutí ha sido detenido este fin de semana cuando intentaba llevar a un inmigrante ilegal adulto que había llegado a Ceuta hacia la península, según han confirmado fuentes judiciales.

Estos hechos han coincidido con el operativo policial para filiar menores y para desalojar asentamientos en la playa del Trampolín, mientras la ciudad autónoma ya ha empezado a sellar los túneles donde se estaban refugiando.

El plan del ceutí fue descubierto en la estación marítima, durante los controles previos al embarque en ferry. El adolescente conducía una motocicleta y el ciudadano marroquí viajaba como copiloto cuando ambos fueron interceptados por las fuerzas de seguridad.

El joven ha quedado en libertad con cargos, y tendrá que prestar declaración en los próximos días ante la Fiscalía del menor. El marroquí, por su parte, ha quedado libre también, según las precisadas fuentes.