El origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el suceso están siendo investigados

Los bomberos accedieron al inmueble para sofocar las llamas y encontraron en el interior el cuerpo sin vida de un varón

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OviedoUn hombre ha sido localizado sin vida y con el cuerpo parcialmente calcinado en el interior de una vivienda de la calle Eugenio Tamayo, en Oviedo, tras declararse un incendio durante la mañana de este domingo. El origen del fuego y las circunstancias en las que se produjo el suceso están siendo investigados por la Policía Nacional.

El aviso se recibió alrededor de las siete de la mañana y hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo y agentes de la Policía Nacional. Los bomberos accedieron al inmueble para sofocar las llamas y encontraron en el interior el cuerpo sin vida de un varón, que presentaba importantes quemaduras, especialmente en la parte superior del cuerpo, según recoge El Comercio.