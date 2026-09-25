Europa Press 25 SEP 2026 - 09:04h.

Se ha declarado la Situación 2 como "medida preventiva" por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar

En las tareas de extinción trabajan ocho helicópteros y nueve aviones, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en coordinación con servicios autonómicos

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Un incendio forestal declarado en Calvos de Randín, en Ourense, iniciado en la parroquia de Randín sobre las 13.36 horas del jueves, deja ya 350 hectáreas arrasadas. Así ha informado la Xunta de Galicia en su última actualización provisional.

La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 como "medida preventiva" por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar. En las tareas de extinción trabajan ocho helicópteros y nueve aviones.

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El alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, explicó en la tarde de ayer que se encuentran "vigilantes". En declaraciones también apuntó que el fuego se propaga por el monte y amenaza a aldeas en una zona de "muy difícil acceso". Aún así, incidió en que "hay muchos medios", por lo que no observa "peligro inminente".

Miembros de Protección Civil y de la brigada municipal colaboran en el operativo

Asimismo, un incendio forestal afecta al municipio de Vilariño de Conso, también en Ourense, en San Lourenzo de Pentes, que, por el momento, ha arrasado con 1,5 hectáreas. El fuego se inició a las 14.39 horas del jueves y se encuentra estabilizado desde las 16.32 horas.

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El Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado cinco aviones y dos brigadas para el fuego de Calvos de Randín, en coordinación con los servicios autonómicos, mientras que un avión se destina al fuego de Vilariño de Conso.