La madre fue quien encontró a la pequeña en el cubo de basura del baño lleno de agua que había en casa

Los servicios de emergencia trasladaron a Jayde a un centro médico pero allí solo pudieron confirmar su fallecimiento

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Una niña de cuatro años de Georgia ha muerto tras ser encontrada boca abajo en un cubo de basura lleno de agua y peces, según informa 'The New York Post'. Así lo han confirmado las autoridades, quienes han resaltado que los hechos ocurrieron en la calle 1200 de Rocky Creek Road, en Macon, el sábado pasado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bibb ha explicado que los agentes acudieron a la casa poco antes de las 14:00 horas por una emergencia médica. Cuando llegaron la niña llamada Jayde Wooten ya estaba recibiendo una RCP.

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Los servicios de emergencia trasladaron a Jayde a un centro médico pero allí solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las autoridades se mantienen a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

La madre encontró a la niña ahogada en el cubo de basura

Según 'WGXA', el padre de Jayde le dijo al agente que acudió al lugar que acababa de llegar a casa y se dio cuenta de que la niña no estaba en su habitación. Después, despertó a la madre de la pequeña, quien dijo que la última vez que la vio estaba comiendo en la cocina antes de quedarse dormida.

El padre registró la casa antes de salir a preguntar a los vecinos. Poco después, escuchó los gritos de la madre, quien encontró a la pequeña en el cubo de basura del baño lleno de agua. Los progenitores sacaron a la niña e intentaron pedir ayuda.

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Un vecino le contó al medio citado que intentaron reanimarla y que incluso llegó a abrir los ojos. Pero la menor acabó falleciendo en el lugar. Ahora, han abierto una campaña de recaudación de fondos para ayudar a los progenitores a cubrir el funeral.