La menor se encontraba jugando con su hermano y su niñera acababa de ausentarse, dejando a los niños a cargo de su pareja

Fue trasladada en estado crítico al hospital, donde murió por una “asfixia posicional”

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FloridaUn nefasto y fatal accidente fuera de supervisión desembocó en la muerte de una niña de tan solo tres años en Florida, Estados Unidos. La pequeña, de nombre Briella Holmes, se encontraba en esos momentos en casa de su niñera y estaba jugando junto a su hermano cuando, en un momento dado, su cabeza quedó trágicamente atrapada en una cocina de juguete que, en última instancia, y después de que tuviese que ser trasladada en estado crítico a un hospital, causó su fallecimiento.

Los hechos se produjeron el pasado 23 de julio, y justo después de que su cuidadora hubiese de ausentarse, dejando a los menores al cargo de su pareja. Mientras los niños estaban jugando en la planta baja del inmueble, él se hallaba en la superior, bajando supuestamente de vez en cuando a comprobar cómo estaban. En una de esas, lo que encontró fue a Briella Holmes con su cabeza atascada en la cocina de juguete.

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La muerte de Briella Holmes en casa de su niñera de Florida, EEUU

Eran poco más de las 11:00 horas de la mañana de ese fatídico jueves cuando, al percatarse de la escena, el hombre trató de asistir inmediatamente a la menor, a la que trató de realizar las maniobras de reanimación a la espera de la llegada de los servicios de Emergencia, que tuvieron que trasladarla inmediatamente a un hospital.

Ya en el centro médico, y cuatro días después de los hechos y de su ingreso, los padres de la niña recibían allí, en el hospital, la peor de las noticias: Briella había fallecido.

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Al parecer, según contó el hermano de la niña, se le habían caído unos juguetes dentro de la cocina, lo que le llevó a tratar de recuperarlos. Fue entonces cuando, de acuerdo con su relato y con la investigación, su cabeza se quedó allí atascada, quedando en estado crítico cuando la encontraron los sanitarios.

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Según señala el medio Daily Mail, el análisis forense ha determinado que murió por una “asfixia posicional” en la cocina de juguete y de forma accidental.

Una campaña en las redes para ayudar a la familia

Tras el dramático suceso, a través de la popular plataforma GoFundMe, de recaudación de dinero para sufragar campañas e iniciativas de diversa índole, múltiples usuarios han participado para apoyar a la familia y ayudarla con los gastos funerarios, para lo cual ya se han recaudado más de 76.000 dólares, es decir, aproximadamente más de 66.000 euros.

“El 27 de julio, nuestros corazones quedaron destrozados por la inesperada pérdida de nuestra querida Briella tras un trágico accidente. Era una luz en la vida de muchas personas. Tenía un corazón bondadoso, un espíritu hermoso y una sonrisa capaz de iluminar cualquier lugar. Con su amor, su alegría y su compasión, llegó a la vida de innumerables personas, y el impacto que dejó jamás será olvidado”, recuerdan en el mensaje de la campaña, donde sus allegados expresan su inmenso dolor.

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“Mientras nuestra familia atraviesa esta pérdida tan inimaginable, les pedimos su apoyo. Los fondos recaudados ayudarán a aliviar la carga económica de los gastos funerarios y del servicio conmemorativo, así como otros gastos imprevistos durante este momento tan difícil. Ninguna donación es demasiado pequeña y, si no les es posible colaborar económicamente, les agradeceríamos profundamente que compartieran esta campaña de recaudación de fondos y que mantuvieran a nuestra familia en sus pensamientos y oraciones”, expresan, trasladando agradecimiento por el “cariño, apoyo y generosidad mientras “honran la vida de Briella” y “atesoran los recuerdos” que les dejó.

“Siempre será amada, siempre será extrañada y vivirá para siempre en nuestros corazones”, concluye el mensaje.