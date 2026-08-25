Claudia Barraso 25 AGO 2026 - 17:40h.

La menor cogió la ameba al nadar en un lago de agua dulce: el microorganismo llegó hasta su cerebro desde la nariz

El ayuntamiento de Sopela, Vizcaya, mantiene su campaña de tapones solidarios contra el síndrome de Sanfilippo

Compartir







Una niña de ocho años ha fallecido en Lousiana, Estados Unidos, después de contraer una infección rara provocada por una ameba conocida como ‘comecerebros’ que probablemente cogió cuando se bañaba en un lago cercano de la casa.

La pequeña se llamaba Lilliana Smart, residente en Ruston, Lousiana y murió el sábado en el hospital después de cumplir ocho años, según comunicó su familia en un post de Facebook que recogió el medio ‘The Guardian’: “Anoche Lillian pasó de nuestros brazos a los brazos de Jesús. Las lesiones en su cerebro eran demasiado graves para que su pequeño cuerpo pudiese recuperarse. Todos hicieron cuando pudieron para mantenerla aquí. Estamos destrozados y sinceramente no sabemos qué hacer ahora”.

El Departamento de Salud de Louisiana infomó el pasado 19 de agosto que un residente había contagiado la misma ameba y que seguramente lo habría pillado mientras se bañaba en el lago de Claiborne, situado a 48 kilómetros al noroeste de Ruston. Las autoridades sanitarias no identificaron a la persona afectada y los familiares y allegados fueron quienes confirmaron posteriormente a varios medios locales que se trataba de la pequeña.

Dónde se encuentra la ameba

Naegleria fowleri es una ameba microscópica que prolifera en aguas dulces, como lagos ríos y estanques. Puede producir una infección cuando el agua contaminada entra por la nariz y llega hasta el cerebro, produciendo una meningoencefalitis amebiana primaria.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 15 años Unai, el pequeño de los tres hermanos bilbaínos con síndrome de San Filippo

Las autoridades sanitarias recalcan que la infección no se contrae al tragar contaminada ni se transmite de una persona a otra. Esta ameba no se encuentra en agua salada ni en las piscinas de agua corriente y cloradas: “La infección es extremadamente rara, pero casi siempre mortal”, advierte el Departamento de Salud de Louisiana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La menor fallecida llevaba hospitalizada desde mediados de agosto. Una publicación recogida por el medio ‘CNN’ confirmó que la víctima ingresó después de empezar a presentar fiebre y sufrir visión doble. La infección le provocó una importancia inflamación cerebral y permaneció en cuidados intensivos hasta su muerte.

Más casos en Estados Unidos

La mayoría de los casos registrados por esta ameba se han dado en los estados del sur y del centro de Estados Unidos debido a que en esas zonas las temperaturas son más elevadas. Además, investigaciones recientes apuntan a que el cambio climático y el consecuente calentamiento de las aguas puede estar ampliando las zonas en las que puede encontrarse esta ameba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Uno de los últimos casos registrados fue en 2023 cuando una persona de Georgia murió tras contraer esta ameba al bañarse en agua dulce, mientras que un año antes también se reportó la primera muerte en Nebraska vinculada a este microorganismo.