Los agentes han facilitado varios detalles sobre la vestimenta que llevaba la menor la última vez que fue vista

Los Mossos recuerdan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con el cuerpo policial

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Los Mossos d'Esquadra piden colaboración ciudadana para encontrar a Elena, una menor de 13 años que desapareció este domingo 27 de septiembre en Barcelona. Las autoridades advierten que la adolescente podría estar desorientada.

Los agentes han facilitado varios detalles sobre la vestimenta que llevaba la menor la última vez que fue vista. Elena llevaba una camiseta blanca, mallas negras y unas zapatillas negras. Los Mossos recuerdan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con el cuerpo policial.

¿Qué hacer en este tipo de casos?

El Ministerio del Interior recuerda que lo más importante en los casos de desapariciones es denunciar en el plazo más breve posible, ya que permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible.

Si conoces a una persona que está desaparecida, el ministerio destaca los puntos a tener en cuenta en estos casos: