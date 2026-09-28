Buscan a Elena, una menor de 13 años desaparecida en Barcelona: los Mossos advierten que podría estar desorientada
Los agentes han facilitado varios detalles sobre la vestimenta que llevaba la menor la última vez que fue vista
Los Mossos recuerdan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con el cuerpo policial
Los Mossos d'Esquadra piden colaboración ciudadana para encontrar a Elena, una menor de 13 años que desapareció este domingo 27 de septiembre en Barcelona. Las autoridades advierten que la adolescente podría estar desorientada.
Los agentes han facilitado varios detalles sobre la vestimenta que llevaba la menor la última vez que fue vista. Elena llevaba una camiseta blanca, mallas negras y unas zapatillas negras. Los Mossos recuerdan que cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con el cuerpo policial.
¿Qué hacer en este tipo de casos?
El Ministerio del Interior recuerda que lo más importante en los casos de desapariciones es denunciar en el plazo más breve posible, ya que permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible.
Si conoces a una persona que está desaparecida, el ministerio destaca los puntos a tener en cuenta en estos casos:
- No es necesario esperar 24 horas para interponer la denuncia.
- Sin embargo, antes de presentar la denuncia, y con el fin de acreditar la desaparición, efectúe una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez. De esta forma, se puede determinar que la persona no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída, estar herida, o por otras razones, especialmente ante casos de menores de edad y personas mayores.
- La denuncia deberá interponerla ante la unidad policial más próxima al lugar en el que haya tenido conocimiento de la desaparición de una persona.