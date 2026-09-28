Claudia Barraso 28 SEP 2026 - 17:27h.

Sus seres queridos comunicaron a través de redes sociales que se marchó sin su coche, pero que llevaba la cartera encima

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Jeroen lleva desaparecido desde el 18 de septiembre en Alhaurín el Grande. Sus seres queridos denunciaron que llevan sin tener noticias del hombre de 48 años desde el día indicado y las autoridades han establecido un dispositivo para tratar de localizarlo.

Desde la Asociación ‘Sos Desaparecidos’ han compartido un cartel difundiendo una imagen suya y compartiendo sus características físicas para pedir la colaboración ciudadana y tratar de encontrarle lo antes posible.

Jeroen, de 48 años, es de complexión delgada y mide aproximadamente 1,85 metros. Tiene los ojos azules y el pelo rubio oscuro. La ultima vez que fue visto llevaba puesta una camiseta de color verde oliva, unos vaqueros azules y unas zapatillas de la marca Adidas y color azul.

Algunas personas de su entorno y según recoge el medio ‘Diario Sur’, el desaparecido se habría marchado sin coche y aunque llevaba la cartera, no se han detectado movimientos en su cuenta bancaria desde el día en el que desapareció.

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Salió sin coche, pero con su documentación

Su familia y seres queridos ha solicitado la colaboración ciudadana y las autoridades también han pedido que comuniquen cualquier información que se tenga sobre el desaparecido para tratar de dar con su paradero lo antes posible. Además, han explicado que, en caso de tener cualquier tipo de información, pueden dar el aviso a los servicios de Emergencias 112-Andalucía, a la Policía Local llamando al 092, a la Guardia Civil en el teléfono 062 o a la Policía Nacional en el 091.

Por el momento, las autoridades no han confirmado qué le podría haber sucedido al desaparecido y si se pudo marchar voluntariamente. Sus seres queridos solo han indicado que salió de su domicilio sin coche y que desde el 18 de septiembre nadie ha vuelto a saber nada de él. Sus vecinos tampoco le han visto entrar o salir de su casa en los últimos 10 días.