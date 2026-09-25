Alberto Rosa 25 SEP 2026 - 16:58h.

El pequeño, con autismo y sordera, murió tras salir del parque en el que se encontraba con un familiar en Brantham

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Noah Woods, el niño de tres años hallado muerto en un lago de Suffolk, Inglaterra, tras una intensa búsqueda, había salido del parque infantil en el que se encontraba con un familiar “por un hueco de la valla”, según ha revelado la investigación policial.

El pequeño, que tenía trastorno del espectro autista no verbal y con pérdida parcial de audición, se separó de un familiar en un parque infantil en Brantham el pasado 15 de septiembre. Noah fue visto por última vez con vida a las 15:00 horas de ese día.

Los equipos de buceo hallaron el cuerpo sin vida del niño en Decoy Pond, un estanque de la zona. La jueza adjunta Jyoti Gill calificó el suceso como una “muerte muy triste y trágica” al inaugurar y aplazar la investigación judicial.

Noah escapó del parque en el que estaba con un familiar

La Policía ha informado al juzgado forense de Suffolk que Noah había salido del parque infantil por el hueco de una valla y se había adentrado en un jardín conmemorativo, del que salió por una puerta abierta. Luego corrió por un sendero en una nueva urbanización hacia el estanque de Decoy Pond.

El inspector jefe de detectives Matt Connick, de la policía de Suffolk, declaró ante el tribunal que las cámaras de seguridad mostraban a Noah en la zona de juegos al cuidado de un familiar, lo cual era "parte de una rutina normal".

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El investigador apuntó que Noah "salió por un hueco en la valla que conducía al jardín conmemorativo, donde salió por una puerta abierta". El familiar que se encontraba con Noah trató de seguirlo después de que saliera del área de juegos, apuntó Connick.

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Según la investigación, el familiar le había gritado a Noah, pero desapareció de su vista poco después. En el momento de la búsqueda se informó a los voluntarios de que Noah no hablaba y tenía una sordera parcial.

Noah fue hallado por un buzo de la policía metropolitana “aproximadamente a 5 metros de la orilla y entre las raíces sumergidas de un árbol”. La profundidad se estimó en 1,8 metros en ese punto, añadió.

El mensaje de su padre en redes: "Lo vamos a extrañar muchísimo"

Su fallecimiento fue confirmado a las 16:31 por los paramédicos, y su identidad fue confirmada formalmente por su madre, Charlie Peck, en el hospital de Ipswich esa misma noche.

El padre de Noah, Whys Woods, rindió homenaje a su hijo en un mensaje compartido en redes sociales la semana pasada. En él describió al pequeño como el niño más dulce e inocente y lleno de amor. “Lo vamos a extrañar muchísimo”, escribió.