Detenida una menor de 14 años por amenazar con matar a niños de un colegio de Barcelona

Algunos padres del centro dieron la voz de alarma a la Policía y aportaron los datos para identificar a la joven

La detenida fue alumna del centro Institut Escola Londres, aunque ahora acude a un centro de educación especial

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a una menor de 14 años que en sus redes sociales había amenazado con matar a niños de un colegio de Barcelona. Según informa 'El Periódico', se trata del Institut Escola Londres, situado en el Eixample barcelonés.

Todo comenzó el domingo, cuando una joven de 14 años, con problemas de salud mental, escribió mensajes amenazantes en su cuenta de Instagram que tiene abierta: Mi plan es llegar al colegio por la mañana, esperar a que sea la hora del patio de la ESO, 'acuchillasos' a gente random".

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"Creo que los niños pequeños son los únicos que no mataría", dijo en redes

Algunos padres del centro dieron la voz de alarma a la Policía y aportaron los datos para identificarla. La joven llegó a escribir comentarios en la página de Instagram de colegio: "Creo que los niños pequeños son los únicos que no mataría".

La detenida fue alumna del centro Institut Escola Londres, aunque ahora acude a un centro de educación especial en la zona alta de la ciudad. Los Mossos arrestaron a la adolescente a la 1 de la madrugada de este lunes y esta mañana está previsto que declare ante la Fiscalía de Menores.

La joven subía publicaciones en las que escribía frases como: "Los estudiantes de quinto de primaria de 2023 todos muertillos". En otra imagen, aparece con un cuchillo de grandes dimensiones. El centro no ha querido hacer declaraciones al medio citado y las clases continúan con normalidad.