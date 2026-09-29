En la causa hay cinco facultativos de los diferentes servicios que atendieron a la estudiante y el resto son teleoperadoras

El fallecimiento fue debido a una muerte natural provocada por una afectación generalizada causada por una infección viral

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GranadaUn total de nueve personas --cinco médicos y cuatro teleoperadoras de los diferentes servicios sanitarios-- han prestado declaración en calidad de investigados en un Juzgado de Granada por su presunta relación con los hechos que derivaron en la muerte de una joven de 22 años en un piso de estudiantes en octubre de 2025.

Las declaraciones se produjeron este pasado lunes en la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, que investiga la muerte de esta estudiante de la Universidad de Granada después de dos visitas al médico y varias llamadas a urgencias.

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En la causa hay cinco facultativos de los diferentes servicios

En la causa hay cinco facultativos de los diferentes servicios que atendieron a la estudiante y el resto son teleoperadoras encargadas de recibir las llamadas de alerta y de derivar a los pacientes a los diferentes servicios, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

También testificó la forense que llevó a cabo la autopsia de la joven. La profesional ratificó el contenido de su informe, en el que se constata que el fallecimiento fue debido a una muerte natural provocada por una afectación generalizada causada por una infección viral, similar al virus de la gripe, pero que afectó a diferentes órganos vitales.

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Las declaraciones fueron solicitadas por la acusación particular que representa a los padres de la fallecida y fue esta parte la que llevó a cabo la mayor parte del interrogatorio a las personas citadas.

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Una de ellas no tuvo que prestar declaración al no ser solicitada por la parte y el resto lo hicieron en calidad de investigadas con el fin de garantizarles la mejor defensa, sin que hasta el momento las acusaciones hayan precisado los supuestos delitos que podrían atribuirles.