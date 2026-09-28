Al parecer, se produjo una reyerta de tráfico en la autovía A-55 en la zona de Tameiga, en dirección Vigo

Por ahora se está a la espera del resultado de la autopsia

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PontevedraUn hombre de 54 años de edad perdió la vida en la tarde de este pasado domingo en Mos (Pontevedra) tras supuestamente registrarse una reyerta de tráfico en la autovía A-55 en la zona de Tameiga, en dirección Vigo. Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo en las últimas horas a otro varón.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fueron varios los particulares los que alertaron solicitando la intervención de las fuerzas del orden al presenciar una posible reyerta entre dos coches, que se encontraban en el arcén a la altura del kilómetro 10 de dicha vía.

Un hombre detenido

Por ello, se dio aviso al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Fuentes del 061 han informado a Europa Press que un hombre, G.F.R. de 54 años de edad, fue trasladado en ambulancia al Álvaro Cunqueiro por estos hechos.

Sin embargo, fuentes de la Benemérita solo han confirmado el fallecimiento del varón, asegurando que se investiga lo sucedido y que por ahora se desconocen las causas de la muerte, ya que se está a la espera del resultado de la autopsia.

Además, explican que se ha producido la detección de hombre por lo ocurrido este domingo.