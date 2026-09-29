Localizan con vida a Elena, la menor de 13 años desaparecida en Barcelona

Localizan con vida a Elena, la menor de 13 años desaparecida desde el pasado domingo en Barcelona
Las autoridades han agradecido la colaboración ciudadana para encontrar a la menor
Buscan a Elena, una menor de 13 años desaparecida en Barcelona: los Mossos advierten que podría estar desorientada
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han afirmado que Elena, la menor de 13 años desaparecida en Barcelona, ha sido localizada sana y salva. Según informan desde las redes sociales, la niña fue vista por última vez el domingo 27 de septiembre.
Las autoridades han agradecido la colaboración ciudadana para encontrar a la menor. En el momento en el que desapareció la niña, los agentes alertaron de que la niña podría estar desorientada. Así, facilitaron varios detalles sobre la vestimenta de la joven para intentar localizarla.
Las recomendaciones a seguir
El Ministerio del Interior recuerda que lo más importante en los casos de desapariciones es denunciar en el plazo más breve posible, ya que permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible.
Si conoces a una persona que está desaparecida, el ministerio destaca los puntos a tener en cuenta en estos casos:
- No es necesario esperar 24 horas para interponer la denuncia.
- Sin embargo, antes de presentar la denuncia, y con el fin de acreditar la desaparición, efectúe una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez. De esta forma, se puede determinar que la persona no se encuentra escondida, imposibilitada por haber sufrido una caída, estar herida, o por otras razones, especialmente ante casos de menores de edad y personas mayores.
- La denuncia deberá interponerla ante la unidad policial más próxima al lugar en el que haya tenido conocimiento de la desaparición de una persona.