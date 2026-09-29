Localizan con vida a Elena, la menor de 13 años desaparecida en Barcelona

Las autoridades han agradecido la colaboración ciudadana para encontrar a la menor

Buscan a Elena, una menor de 13 años desaparecida en Barcelona: los Mossos advierten que podría estar desorientada

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han afirmado que Elena, la menor de 13 años desaparecida en Barcelona, ha sido localizada sana y salva. Según informan desde las redes sociales, la niña fue vista por última vez el domingo 27 de septiembre.

Las autoridades han agradecido la colaboración ciudadana para encontrar a la menor. En el momento en el que desapareció la niña, los agentes alertaron de que la niña podría estar desorientada. Así, facilitaron varios detalles sobre la vestimenta de la joven para intentar localizarla.

Las recomendaciones a seguir

El Ministerio del Interior recuerda que lo más importante en los casos de desapariciones es denunciar en el plazo más breve posible, ya que permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva posible.

Si conoces a una persona que está desaparecida, el ministerio destaca los puntos a tener en cuenta en estos casos: