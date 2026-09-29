Ha resultado herido al explotar la granada que estaba manipulando durante una actividad rutinaria en la Estación Naval de La Algameca

El varón se encuentra en Urgencias del hospital Santa Lucía, en la ciudad portuaria

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CartagenaUn militar ha sufrido heridas leves al explotar la granada que estaba manipulando durante una actividad rutinaria en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena, según ha confirmado la Armada a Europa Press.

Fuentes de la Consejería de Salud han indicado que el varón se encuentra en Urgencias del hospital Santa Lucía, en la ciudad portuaria, pendiente de la realización de pruebas y valoración facultativa.

En el mismo complejo donde ocho buceadores resultaron heridos

Se da la circunstancia de que el incidente se ha producido en el mismo complejo en el que el pasado 16 de septiembre ocho buceadores de la Armada resultaron heridos mientras se encontraban en el interior de la cámara hiperbárica.

Todos los buzos han sido dados de alta salvo uno, que permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, con pronóstico reservado.