Claudia Barraso 23 SEP 2026 - 18:42h.

La investigación apunta a que la máquina que congelaba el agua podría haber expulsado gases contaminados

Ocho militares heridos, dos de ellos graves, en un accidente en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena

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Los tres buzos que permanecían ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Lucía después de resultar heridos en una prueba de inmersión que estaban realizando en el centro de la Armada de Cartagena, han sido trasladados a planta según han confirmado algunas fuentes sanitarias al medio ‘La Opinión de Murcia’.

Sin embargo, el herido de gravedad continúa en la UCI, estable, aunque los médicos siguen muy de cerca su evolución. El joven aún no ha recuperado la consciencia y se encuentra conectado a una máquina, pero según detalla el mismo medio, su familia no pierde la esperanza de que pueda recuperarse.

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La justicia militar todavía está tratando de averiguar qué pasó durante esa prueba en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena, pero todos los que se metieron al agua sufrieron el mismo problema: desmayos, dificultad respiratoria y mareos. En total fueron 12 los afectados, pero cuatro los que tuvieron que ser trasladados al hospital de urgencia.

La posible causa del accidente que dejó 12 heridos

El medio ‘Infobae’ ha confirmado que las investigaciones militares han comenzado a recabar pruebas y apuntan a que algunos mandos de la Armada han puesto ciertos impedimentos para que el juez haga sus indicaciones. En concreto, se trataría del capitán de navío que dirige el centro, de quien el juez llegó a pensar en detenerlo si seguía obstaculizando la investigación.

Además, la investigación sigue apuntando a que todo pudo tratarse de algún tipo de accidente. La piscina en la que se hizo el ejercicio simulaba un escenario muy profundo y helado, algo que se conseguía con una máquina que introducía un gas para enfriar hasta niveles extremos el agua, pero si la mezcla está en mal estado y entra al cuerpo humano de los buzos, puede resultar muy peligroso para la salud.

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Por ello, el juez ha pedido revisar los partes de mantenimiento de la máquina con la intención de tratar de averiguar si ahí esta el problema que ha causado que la vida de cuatro buzos, especialmente la de uno de ellos, haya peligrado considerablemente.