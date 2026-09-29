Los médicos detectaron que llevaba numerosas cápsulas de droga en el aparato digestivo

El hombre habría ingerido alrededor de 40 bellotas con droga y una de ellas se rompió

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SevillaUn hombre de 51 años ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de que uno de los paquetes de droga que llevaba en el interior de su organismo se rompiera y le provocara una grave complicación intestinal. El fallecido, vecino de Coria del Río, había viajado a Marruecos junto a su pareja y, tras regresar a España, comenzó a encontrarse mal y acudió a los servicios de urgencias.

Los médicos detectaron que llevaba numerosas cápsulas de droga en el aparato digestivo, presumiblemente hachís. Según las primeras informaciones de la investigación, una de ellas se habría abierto y habría provocado una perforación intestinal. El hombre fue intervenido de urgencia, pero su estado empeoró y terminó falleciendo en la UCI. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde está previsto que se le practique la autopsia para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Más de 40 bellotas de hachís

Las fuentes del caso apuntan, según recoge El Diario de Sevilla, que habría ingerido alrededor de 40 bellotas con droga y que, cuando comenzó a expulsarlos tras regresar a España, todavía conservaba más de una veintena en el estómago. El hospital activó el protocolo correspondiente y comunicó el caso tanto al juzgado como a la Policía Nacional, que investigan ahora el fallecimiento y las circunstancias del traslado de la droga desde Marruecos.

El transporte de estupefacientes en el interior del cuerpo entraña importantes riesgos para la salud debido a la posibilidad de que alguno de los envoltorios se rompa durante el trayecto. Según la información facilitada sobre este caso, será la investigación la que determine cómo se produjo el incidente y cuál era el destino de la droga.