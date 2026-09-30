Manuel Pimentel Málaga, 30 SEP 2026 - 11:04h.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín impone ocho meses de prisión para la madre y cuatro para el padre, aunque no entrarán en cárcel

La Guardia Civil detuvo a la madre tras patear la puerta del centro y agredir a la directora y una profesora, el padre quedó investigado

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Ya hay condena para los padres de un alumo acusados de agredir a la directora de un colegio de Coín, en Málaga, y a una docente que intervino en la discusión ocurrida en el centro el pasado 17 de septiembre.

El juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coín le ha impuesto a la madre una pena de 8 meses de prisión por dos delitos de atentado a funcionario público en concurso con dos delitos leves de lesiones, mientras que el padre ha sido condenado por el mismo delito a 4 meses de cárcel.

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Además, por cada delito leve de lesiones se les ha impuesto la pena de 20 días de multa, a razón de diez euros el día y también se condena a la mujer por otro delito leve de daños al pago de una multa similar de 200 euros y por un delito leve de amenazas a la misma pena de multa.

Indemnizaciones y orden de alejamiento

También se les impuso a ambos agresores el pago de una indemnización a una de las perjudicadas de 219,70 euros por las lesiones sufridas y pagar al centro 605 euros por los daños causados a la puerta del despacho de la directora. La mujer deberá indemnizar a la otra víctima con 152,88 euros.

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Asimismo, se les ha impuesto una orden de alejamiento de 300 metros y prohibición de comunicación con las docentes por más de ocho meses.

Brutal agresión

Los hechos tuvieron lugar el 17 de septiembre cuando los padres de un alumno matriculado en el IES Los Montencillos se presentaron en el centro educativo tras ser avisados por el menor. Una vez allí, rompieron la puerta a patadas e increparon a la directora, tirándola al suelo y agrediéndola físicamente y verbalmente.

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En ese momento, una profesora medió en la pelea para socorrer a la directora, y también resultó agredida. Tras el suceso, la Guardia Civil se persenó en el instituto y procedió a la detención de la madre mientras que el padre resultó en calidad de investigado, y posteriormente ha tenido lugar el juicio rápido por estos hechos.

La condena llega tras un acuerdo de conformidad entre las partes, según fuentes judiciales. No obstante, el juzgado ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años, siempre y cuando no vuelvan a delinquir durante este preiodo y cumplan con el pago de las indemnizaciones y las miltas, por lo que, en principio, los condenados no entrarán en la cárcel.