Los especialistas de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación y tratan ahora de identificar a la víctima

Sin cabeza ni extremidades, los restos estaban en avanzado estado de descomposición

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ValenciaEl cadáver de un hombre sin cabeza ni extremidades ha sido hallado este lunes flotando frente a la costa de Sagunto, en Valencia. Especialistas de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación y tratan ahora de identificar a la víctima.

Sin cabeza, manos ni pies, y en avanzado estado de descomposición, el cuerpo carecía de ropa y se encontraban en la costa de la localidad valenciana, siendo localizado por una embarcación recreativa que navegaba por la zona y dio el aviso de inmediato.

Las autoridades trabajan para identificar a la víctima localizada sin cabeza ni extremidades en el mar

Agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, según ha avanzado el diario Las Provincias, han asumido las primeras investigaciones en coordinación con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo con la toma de muestras de ADN y su cotejo con perfiles genéticos de personas desaparecidas.

Tras el aviso de la localización del cuerpo desnudo, una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia lo rescató y trasladó a su base en las dependencias del Club Náutico de Valencia.