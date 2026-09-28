Claudia Barraso 28 SEP 2026 - 20:08h.

La Guardia Civil ha encontrado un cuerpo sin vida, decapitado y con un flotador puesto en las costas de Málaga

Encontrado el cuerpo sin vida del pescador submarino desaparecido en la costa de El Hierro

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La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de un hombre muerto en alta mar, el tercer cadáver localizado frente a las costas de Málaga en menos de un mes. El cuerpo aún llevaba puesto un flotador, por lo que se intuye que podrían ser los restos de un migrante que murió cuando intentaba llegar a la Península a nado.

El cadáver fue encontrado el pasado 26 de septiembre cuando una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil encontró el cadáver en mitad del mar. El medio ‘Diario Sur’, ha confirmado que estaba muy deteriorado e incluso le faltaban algunas partes del cuerpo, como consecuencia del tiempo que llevaba en el agua.

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Los agentes que rescataron el cuerpo lo trasladaron hasta el puerto de Fuengirola, donde se produjo el levantamiento de cadáver y desde allí fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, con sede en la Ciudad de la Justicia, donde se le practicará la correspondiente autopsia para determinar las causas de su muerte.

Los otros cadáveres encontrados

Además, las autoridades han confirmado para el mismo medio que el cadáver no presenta indicios de criminalidad, por ello intuyen que el muerto podría tratarse de un inmigrante que se lanzó al mar con un flotador y que, debido al extremo esfuerzo por llegar a la Península, murió. El deterioro del cadáver deja abierta la posibilidad de que se trate de alguno de los jóvenes que entraron de manera masiva a Ceuta.

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La Guardia Civil está investigando también el hallazgo de otros cadáveres que también fueron localizados frente a las costas de Málaga con signos de ahogamiento. Los dos fallecidos iban vestidos con trajes de neopreno y llevaban flotadores, de ahí que se llegara a la misma conclusión.

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El primer cadáver fue encontrado la tarde del 15 de septiembre en el litoral occidental. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo se coordinaron para rescatar el cadáver y trasladarlo también al mismo puerto donde se llevó a cabo el levantamiento de cadáver.

Tan solo 24 horas después se encontró muerto un segundo joven en circunstancias muy parecidas. El cadáver se encontró en Nerja y posteriormente fue trasladado al puerto de Vélez-Málaga. El fallecido iba también con un traje de neopreno, con aletas y un flotador. Además, llevaba encima varios teléfonos móviles y dírhams, moneda oficial de varios países, entre ellos Marruecos.