La víctima fue trasladada en una UVI móvil al Hospital Costa del Sol, en Marbella, en estado grave con heridas en espalda y abdomen

Un hombre de 39 años ha sido detenido como presunto autor de los hechos pocas horas después del suceso

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Un hombre de 61 años ha resultado herido por arma blanca en Fuengirola, Málaga. Un testigo amigo de la víctima alertó del apuñalamiento ocurrido en la calle Reyes Católicos durante la madrugada del pasado sábado, a escasos minutos antes de las 6 de la mañana.

El amigo dio aviso al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía, que acudió al lugar de los hechos y movilizó a la Policía Nacional, Local y a los servicios sanitarios. La víctima fue trasladada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UVI) móvil al Hospital Costa del Sol, en Marbella, en estado grave, explica 'Málaga Hoy'.

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Un hombre detenido, aunque se desconocen las causas de la agresión

El hombre, que fue atacado a las puertas de su domicilio, presentaba heridas en espalda y abdomen. Por el momento se desconocen las causas de la agresión ni la evolución de la víctima tras su ingreso hospitalario.

Pocas horas después del suceso, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 39 años como presunto autor de los hechos. Fue arrestado por su presunta responsabilidad en un delito de lesiones graves, según informa 'Diario SUR' citando a la Comisaría Provincial de Málaga.

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El detenido ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola, mientras se investiga lo sucedido.

Se trata del segundo apuñalamiento ocurrido en Málaga en dos semanas, la última víctima, un joven de 17 años que resultó herido de gravedad tras ser atacado por dos adolescentes en el Parque Pinosol, en la zona del monte Gibralfaro.