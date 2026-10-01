Un hombre apuñala a su expareja en Oviedo y después huye en coche del lugar

La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde está siendo tratada de las heridas sufridas.

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Una mujer ha sido apuñalada la mañana de este jueves en un caso de violencia de género que tuvo lugar en la calle Tenderina Baja 43. La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde está siendo tratada de las heridas sufridas, según ha adelantado La Nueva España.

La mujer sufrió varios cortes en un brazo, el antebrazo y la espalda. Fue la propia mujer la que, tras resultar herida, logró bajar hasta el portal del edificio para pedir auxilio. Allí, tendida en el suelo, fue auxiliada por vecinos, que alertaron a los servicios de emergencia y a la Policía. No parece que ninguna de las heridas sean letales.

El agresor abandonó el lugar de los hechos. La Policía lo busca por todo el concejo de Oviedo gracias al dispositivo puesto en marcha nada más conocer la Jefatua Superior de Asturias los hechos.

Víctima y supuesto agresor son dos vecinos de algo más de treinta años conocidos en el barrio. Las fuentes consultadas aseguran que mantenían una relación «conflictiva» y advierte que eran conocidas las fuertes discusiones en el interior de la vivienda, así como posibles episodios de violencia de género, según El Comercio.