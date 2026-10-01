Dos menores migrantes apuñalados durante una reyerta en el centro de Ceuta

Dos menores migrantes no acompañados han resultado heridos este jueves durante una reyerta ocurrida en el paseo de la Marina

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Dos menores migrantes no acompañados han resultado heridos este jueves durante una reyerta ocurrida en el paseo de la Marina, en el centro de la ciudad de Ceuta, en torno a las 16:30 horas.

Los jóvenes han requerido de asistencia sanitaria tras recibir puñaladas con arma blanca en los tobillos y otras partes del cuerpo. Estas últimas, heridas de carácter superficial, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

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Los jóvenes de nacionalidad marroquí participaron en un enfrentamiento con otros migrantes, quienes le provocaron las heridas, pero lograron salir huyendo sin que las autoridades hayan podido localizarlos hasta el momento. Varios ciudadanos que se encontraban paseando por la zona en el momento de la reyerta han acudido a prestar auxilio a los heridos antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Han atendido a las víctimas en el lugar de los hechos

Poco después, varias patrullas de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Los agentes han procedido a dar aviso al 061, que ha acudido de inmediato para atender a las víctimas. Ambos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE). Las fuentes policiales consultadas por esta agencia han asegurado que los heridos son menores de edad.

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Por el momento, no se han producido detenciones relacionadas con la agresión. Según las primeras informaciones, las personas que presuntamente participaron en el ataque habrían abandonado el lugar antes de la llegada de los agentes, por lo que la investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.