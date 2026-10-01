Decretan prisión provisional comunicada y sin fianza, para tres de los detenidos por el hallazgo de un cadáver calcinado

Encuentran un cadáver totalmente calcinado e irreconocible en un camino en Almadén, Ciudad Real

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El juez responsable de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almadén ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para tres de los detenidos por el hallazgo de un cadáver calcinado en un camino rural de Almadén (Ciudad Real).

Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) se les ha imputado de manera provisional como presuntos autores de un delito de asesinato, mientras que a un cuarto detenido, que también ha declarado este jueves y está en libertad, se le ha imputado un delito contra la salud pública. Los detenidos han declarado ante el juez responsable de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almadén, que abrió Diligencias Previas en el mes de marzo, tras la aparición del fallecido, calcinado, el día 21.

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En estas Diligencias Previas abiertas se investiga el asesinato y también la posible comisión de un delito de tráfico de estupefacientes. De este modo, para uno de los tres imputados por asesinato, el juez también ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 15.000 euros, por su imputación como presunto autor de un delito contra la salud pública .

El cuarto detenido

Al cuarto detenido, relacionado presuntamente en el mismo caso, se le ha imputado de manera provisional como presunto autor de un delito contra la salud pública, aunque según la información del TSJ, para esta cuarta persona se tramitará la investigación por tráfico de estupefacientes en un procedimiento diferente a las Diligencias Previas en las que se investiga el asesinato, al no tener relación, inicialmente, con los hechos.

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Se ha decretado libertad provisional para este investigado con las siguientes medidas cautelares: obligación de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes; retirada del pasaporte; y prohibición de salida del territorio nacional.

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La Guardia Civil detuvo a cinco personas en relación con este caso, aunque, según fuentes de la Benemérita, se descartó la participación de la quinta persona, que no ha declarado este jueves ante el juez, y a la que se investiga también por un delito de tráfico de drogas. Los detalles de la operación y la identidad de los detenidos permanecen bajo secreto de sumario.