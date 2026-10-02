Encuentran en el río Tajo el cuerpo sin vida de Diego, el menor de 16 años desaparecido en Toledo

Gonzalo Barquilla 02 OCT 2026 - 18:33h.

Las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de Diego, el menor desaparecido en Toledo desde el martes 29 de septiembre

La desaparición de Diego había generado gran preocupación en Toledo, donde lamentan su muerte

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Diego L., el menor de 16 años desaparecido desde el pasado martes en Toledo capital, ha sido localizado sin vida este viernes en el río Tajo. El hallazgo del cuerpo se ha producido sobre las 12:55 horas a la altura del Cigarral del Ángel Custodio, en la ribera izquierda del río. SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta tras conocerse la localización del menor y ha lamentado su fallecimiento a través de sus redes sociales.

El menor había sido visto por última vez a las 19.30 horas del pasado martes 29 de septiembre en las inmediaciones del río Tajo, cerca de los puentes de La Cava y de San Martín.

En esa zona fueron encontrados varios de sus efectos personales, entre ellos su mochila, su teléfono móvil y algo de dinero, lo que llevó a poner en marcha un amplio dispositivo de búsqueda.

La desaparición de Diego y la búsqueda en el río Tajo

Tras denunciarse su desaparición, la Policía Nacional inició una investigación para tratar de esclarecer qué había ocurrido y mantuvo abiertas varias líneas e hipótesis. Desde el jueves, un dispositivo integrado por Policía Nacional, efectivos del GEO, guías caninos y drones, junto a agentes de la Policía Local, bomberos y Protección Civil, rastreó el entorno del río Tajo.

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La búsqueda se concentró especialmente en la zona donde había sido visto por última vez y donde aparecieron sus pertenencias. Las primeras batidas no arrojaron resultados, pero los efectivos retomaron las labores este 2 de octubre.

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Finalmente, este viernes, los equipos localizaron el cuerpo sin vida de Diego en el río Tajo, a la altura del Cigarral del Ángel Custodio, en la ribera izquierda del río y a aproximadamente un kilómetro de los puentes de La Cava y de San Martín, donde fue visto por última vez. Por el momento no han trascendido las circunstancias de la muerte ni se ha determinado qué pudo ocurrirle al menor, mientras la investigación continúa para esclarecer lo sucedido.