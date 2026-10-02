Europa Press Claudia Barraso 02 OCT 2026 - 17:58h.

La víctima era enfermera y la policía encontró fármacos en el establecimiento donde se alojaban

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras el fallecimiento de una mujer que lo acompañaba; unos hechos ocurridos la pasada noche en la localidad malagueña de Marbella.

Así lo han informado fuentes policiales, quienes han indicado que se ha abierto una investigación a raíz de confirmarse el fallecimiento de la mujer de 56 años, marco en el que se ha producido la detención de su acompañante, un hombre de 66 años.

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Los investigadores encontraron diversos fármacos en el establecimiento hotelero donde se produjeron los hechos, han precisado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, quienes han apuntado que el hombre es médico y la víctima era enfermera, ambos en el Hospital Costa del Sol de Marbella.

Robaban medicamentos de su hospital para consumirlos en sus encuentros

Según ha confirmado ‘La Opinión de Málaga’, los investigadores tratar de determinar la relación entre los dos sanitarios, al parecer eran amantes, y averiguar el origen de los medicamentos, entre los que había cloruro mórfico y Propofol, opioide y anestésico intravenoso. Las autoridades no han confirmado cuál ha sido el motivo de la muerte de la mujer, pero sí que han detenido al médico por los hechos.

El arrestado, neumólogo, habría conseguido estos medicamentos robándolos en el Hospital de la Costa del Sol, en el centro sanitario de Marbella en el que los dos trabajaban. Los habrían sustraído con el objetivo de usarlos en sus encuentros.

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Aun así y, tras estas hipótesis, las investigaciones tratarán de aclarar cómo accedió a los mismos y en cuántas ocasiones. El suceso trascendió la noche de este pasado jueves en un pequeño hotel ubicado en el polígono industrial de La Ermita, aunque serán los forenses el Instituto de Medicina Legal los que determinen la causa exacta del fallecimiento.