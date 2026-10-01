El informe habla de una posible muerte natural, un infarto y otra traumática por las heridas del cuello, o ambas.

El juez pinchó el teléfono de Belén, la pareja de Josep Juanpere, para investigar su muerte: los mensajes y la sospecha de terceras personas

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La causa exacta de la muerte del arquitecto Josep Juanpere sigue siendo un misterio para los investigadores. Los forenses no han podido determinar si esta se produjo por las heridas del cuello y el daño cervical o por un infarto. Los análisis toxicológicos tampoco han determinado que esta se produjera por un envenenamiento. Los estudios del tejido del fallecido sí han confirmado que las heridas del cuello fueron producto del uso de violencia.

El informe forense al que ha tenido acceso el diario El Periódico, determina que la causa de la muerte del arquitecto puede proceder de dos orígenes distintos. Uno de "origen natural": un infarto de miocardio. Y otro de origen "traumático": las lesiones cervicales. Por lo tanto la muerte del arquitecto puedo ser causada por cada uno de estos factores o una combinación de ambos, por lo que la causa de su fallecimiento se considera indeterminada.

El juez que investiga a Belén López, la pareja del fallecido, y que decretó prisión con fianza de 80.000 euros sobre esta misma, que ella pagó en menos de 24 horas, apunta en el auto que el empresario tenía unas heridas y lesiones en su cuello que podrían estar vinculadas con el uso de la fuerza externa.

El magistrado señala que "se aprecian, a lo ancho de todo el cuello" del arquitecto "una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa". Por su parte, la defensa de Belén López sostiene que las lesiones a las que apunta el juez "podrían estar directamente vinculadas con un golpe que el arquitecto se dio en la cabeza con un radiador y no con un posible estrangulamiento, pues la causa directa fue un infarto". De ahí la importancia de esclarecer la causa de la muerte para el curso de la investigación y el futuro judicial del caso.

Los Mossos d'Esquadra y el juez siguen investigando como presunto homicidio la muerte del empresario e íntimo amigo de Isak Andic que falleció en diciembre de 2025 mientras se encontraba de vacaciones junto a su pareja, investigada por el fallecimiento. Fue el sobrino del fallecido el que, tras no recibir señales de vida de su tío después de un ingreso por indisposición, acudió a su casa de Baqueira para ver si pasaba algo. La pareja del arquitecto se encontraba en casa encerrada con llave y que no abría ni accedía a las peticiones del sobrino del arquitecto, por lo que este tuvo que usar su juego de llaves y usar una radiografía para lograr acceder a la vivienda, ya que las llaves estaban puestas.

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Cuando el sobrino, acompañado de una amiga de Juanpere, accedió al domicilio se dirigió a la habitación y López, que se encontraba en su interior, intentó impedir que accedieran al dormitorio. Cuando finalmente el sobrino pudo entrar en la habitación halló el cuerpo sin vida de su tío en el suelo.

Nada más llegaron los servicios de Emergencia al apartamento donde falleció el arquitecto, Belén López había declarado ante los sanitarios que se quería casar con Josep Juanpere i Miret, "pero él no quería".