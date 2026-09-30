Claudia Barraso 30 SEP 2026 - 16:53h.

El juez que investiga el caso de Juanpere considera sospechosas sus heridas en el cuello y las palabras de su novia al llegar los sanitarios al domicilio

Las sospechas por las que el juez decidió investigar a Belén, la novia del arquitecto muerto en Baqueira: las heridas en el cuello de Josep Juanpere y la tensa relación de la pareja

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El cuerpo del arquitecto encontrado muerto en su apartamento de Baqueira el pasado 26 de diciembre presentaba diversas “heridas en el cuello”. “Alrededor del cuello se aprecian una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa”, reconoce el juez de Vielha que instruye el caso de Josep Juanpere.

Según ha confirmado ‘El Periódico’, el instructor aclara que la hipótesis de que esas heridas fueran causadas por la citada fuerza externa ha sido confirmada “por informes forenses posteriores” a la autopsia preliminar que se le practicó al cuerpo y que determinó que Juanpere había fallecido por una parada cardiorrespiratoria.

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Además, la defensa ha considerado que las lesiones podrían estar relacionadas con un golpe que el arquitecto se dio en la cabeza con un radiador y no con un posible estrangulamiento, ya que la causa de la muerte fue un infarto. Del mismo modo, el juez ha considerado como “relevantes” las palabras de la principal sospechosa y novia del fallecido, Belén López, cuando los servicios de emergencia llegaron a la vivienda donde estuvieron los dos hasta que falleció el arquitecto: “Me quería casar con él, pero él no quería”.

Las heridas del cuello que no tenía cuando acudió al médico

Otro dato importante en el caso es que, en el informe médico del día previo a su muerte, no consta que tuviese heridas en el cuello. Juanpere acudió a al hospital acompañado por su sobrino y su pareja debido a un golpe que se dio en la cabeza contra un radiador debido a la debilidad que presentaba por un cuadro de gastroenteritis. Los sanitarios comprobaron que no sufría ninguna conmoción en la cabeza y curaron su herida para darle el alta.

Tras ello, su novia y él volvieron al apartamento en Baqueira y esa misma tarde, ambos dejaron de contestar al teléfono. Su sobrino, preocupado por el estado de salud del arquitecto se personó un día después en la vivienda que estaba cerrada con llave. Cuando consiguió entrar al domicilio, Belén López intentó impedir que accediese al dormitorio. Sin embargo, el sobrino del fallecido consiguió entrar a la habitación y vio el cuerpo de su tío sin vida y tirado en el suelo.

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El juez señala que Belén López podría haber incurrido en un delito de homicidio “por su modalidad omisiva” al ver que su pareja estaba empeorando considerablemente y no hacer nada para evitarlo o “por modalidad activa”, es decir, que ella misma hubiese causado el fallecimiento de Juanpere.