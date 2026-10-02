telecinco.es 02 OCT 2026 - 11:28h.

El presunto agresor ya ha sido detenido por la Policía Nacional

Los agentes vieron al acusado cuando corría con un carrito de bebé con la niña de ambos

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PalmaUn hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional después de, presuntamente, presentarse en casa de su expareja en Palma y agredirla antes de huir con su hija, una bebé de seis meses, llevándosela del domicilio. Todo ello, además, después de haber quebrantado la orden de alejamiento que tenía sobre la víctima.

Según ha informado este viernes la propia Jefatura Superior en Baleares, fue sobre las 18:00 horas del pasado miércoles cuando ocurrieron los hechos. Fue en ese momento cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que estaban patrullando por la zona del Estadi Balear, fueron requeridos por una mujer en un evidente estado de agitación, gritando: "¡Me han robado a la niña, se la han llevado!"

El presunto agresor se mostró beligerante con los policías: intentó zafarse y huir con la bebé

Inmediatamente, los agentes atendieron a la mujer al tiempo en que, a lo lejos, pudieron ver a un hombre que corría con un carrito de bebé. Así, los policías supusieron que este varón era precisamente el sospechoso y aquel al que ella estaba señalando por lo ocurrido.

De ese modo, los agentes se apresuraron a salir tras el individuo hasta a que lograron interceptarlo, y no sin que antes de ello intentase esconder el carrito entre dos coches. En el momento en que lo redujeron, lejos de deponer su actitud, se mostró beligerante contra los policías, tratando de zafarse y huir con la bebé.

En paralelo, otra patrulla había estado prestando auxilio a la progenitora, que explicó que su expareja, sobre la que recaía una orden de alejamiento, había acudido a la vivienda con la intención de ver al bebé, aunque poco después la emprendió a golpes con ella.

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Tras ser agredida, el presunto autor cogió el carrito en el que se encontraba la hija de seis meses de ambos y, propinándole varios empujones a la mujer, logró salir de la vivienda y huir, aunque gracias a la intervención policial no llegó muy lejos.

Finalmente, la bebé fue devuelta a su madre y se detuvo al varón como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, malos tratos en el ámbito familiar y sustracción de menores, y fue trasladado a dependencias policiales.