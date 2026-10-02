Los Mossos registran dos viviendas y un local relacionados con el tiroteo en Terrassa

Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo registros en dos viviendas y un local de Terrassa relacionados con la investigación abierta tras el tiroteo

La secuencia del tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa: un agente recibió cuatro disparos y quedó inconsciente tras ser golpeado con una barra

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Los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo registros en dos viviendas y un local de Terrassa, Barcelona, relacionados con la investigación abierta tras el tiroteo ocurrido anoche en esta localidad.

Dos guardias civiles permanecen ingresados en centros sanitarios, uno de ellos en estado grave, tras ser tiroteados anoche en Terrassa cuando perseguían a un grupo de ladrones, de los cuales tres han sido detenidos mientras que la policía busca al cuarto. Los Mossos han llevado a cabo estos registros en presencia de los tres detenidos en esta operación, presuntamente relacionados con la agresión con arma de fuego a los dos guardias civiles.

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La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Fuentes cercanas al caso han señalado a EFE que la cuarta persona que todavía no ha sido detenida sería el padre de los tres arrestados y que una de las armas de fuego utilizada en el tiroteo ha sido recuperada por los Mossos.

Así ocurrieron los hechos

Los Mossos d'Esquadra han detenido durante la madrugada a tres personas por su presunta relación con el tiroteo de Terrassa (Barcelona) en el que dos agentes de la Guardia Civil resultaron gravemente heridos. La investigación continúa abierta y los agentes buscan a un cuarto implicado, después de que el dispositivo policial desplegado en el barrio de Can Parellada permitiera localizar a parte del grupo pocas horas después de la agresión.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:30 horas de este jueves, después de que los dos guardias civiles, vestidos de paisano, detectasen en la Puerta de Barcelona de la AP-7 un vehículo que les infundió sospechas. Sus ocupantes huyeron al intentar ser identificados y los agentes siguieron su pista hasta Can Parellada, donde fueron sorprendidos por los sospechosos y se produjo un tiroteo. Uno de los guardias recibió cuatro impactos de bala y el otro uno, mientras que después de los disparos uno de ellos fue golpeado cuando estaba tendido en el suelo.