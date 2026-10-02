Agencia EFE 02 OCT 2026 - 18:21h.

El contratista realizó obras en varias comandancias por valor de 1.382.873,52 euros.

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La Audiencia Provincial de Madrid juzga desde este próximo lunes a un teniente general de la Guardia Civil que recomendó a un amigo suyo que carecía de experiencia para realizar obras de mejora en las fachadas de varias comandancias, entre las que se encuentra la de Santa Cruz de Tenerife, y para el que la Fiscalía pide un año de prisión.

Según el escrito de la Fiscalía, las obras se hicieron de una forma "inadecuada", ya que la persona contratada -que también está acusada- "carecía de la técnica de colocación del corcho proyectado", e imputa a ambos un delito de cohecho.

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Recuerda que "en base a las normas generales de Gestión Económica", el militar podía descentralizar crédito para atender a gastos de organización periférica de la Guardia Civil constituida por comandancias.

"Con el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto"

La Fiscalía señala que el acusado, teniente general de la Guardia Civil, se aprovechó de dicha circunstancia para, "con el ánimo de obtener un enriquecimiento injusto", dirigirse en octubre y noviembre de 2016 a distintas comandancias ofreciéndoles una descentralización del crédito a su favor para la realización de obras de pintura en los cuarteles.

Al mismo tiempo, les proponía un contratista a quien conocía que estaba introduciendo en el mercado un producto novedoso, el corcho proyectado, que podía solucionar el problema de humedades en las fachadas.

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A este ofrecimiento le dieron el visto bueno las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, zona de Murcia y Jefatura de Asuntos Económicos.

El contratista resultó ser el otro acusado, administrador de tres empresas que facturaron servicios entre noviembre y diciembre de 2016 a las distintas comandancias por valor de 1.382.873,52 euros.

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Muchas de estas obras -añade la Fiscalía- fueron ejecutadas de manera inadecuada dado que al acusado carecía de la técnica de colocación del corcho proyectado causando un gran perjuicio a la Guardia Civil.