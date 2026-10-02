Los dos guardias civiles heridos en Terrassa están fuera de peligro mientras los Mossos buscan a un cuarto sospechoso

Dos agentes de la Guardia Civil son tiroteados y apaleados por cuatro individuos en Terrassa: "No te muevas que te rajo el cuello"

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Los Mossos d'Esquadra han detenido durante la madrugada a tres personas por su presunta relación con el tiroteo de Terrassa (Barcelona) en el que dos agentes de la Guardia Civil resultaron gravemente heridos. La investigación continúa abierta y los agentes buscan a un cuarto implicado, después de que el dispositivo policial desplegado en el barrio de Can Parellada permitiera localizar a parte del grupo pocas horas después de la agresión.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:30 horas de este jueves, después de que los dos guardias civiles, vestidos de paisano, detectasen en la Puerta de Barcelona de la AP-7 un vehículo que les infundió sospechas.

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Sus ocupantes huyeron al intentar ser identificados y los agentes siguieron su pista hasta Can Parellada, donde fueron sorprendidos por los sospechosos y se produjo un tiroteo. Uno de los guardias recibió cuatro impactos de bala y el otro uno, mientras que después de los disparos uno de ellos fue golpeado cuando estaba tendido en el suelo.

La persecución terminó en una emboscada brutal en plena calle

La secuencia comenzó en la AP-7. Los dos agentes se encontraban realizando un servicio cuando detectaron un vehículo que les resultó sospechoso en la zona de la Puerta de Barcelona. Al intentar identificar a sus ocupantes, estos emprendieron la huida e incluso trataron de arrollar a los guardias civiles. Los agentes consiguieron determinar una posible ubicación del coche en el barrio de Can Parellada y se desplazaron hasta allí.

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Sobre las 22:30 horas, los agentes localizaron a los sospechosos en la calle Europa. Según la secuencia grabada en vídeo y difundida posteriormente, los delincuentes se bajaron del vehículo y los guardias civiles los encañonaron, pero uno de los implicados salió de un portal y abrió fuego a corta distancia. Uno de los agentes, vestido con una camiseta blanca, consiguió alejarse pese a estar herido y llegó a pedir ayuda a un conductor: "Una ambulancia, por favor. ¡Ayúdeme!". El otro cayó al suelo y no pudo levantarse. Los agresores lo rodearon, le quitaron su pistola reglamentaria y lo amenazaron de muerte: "No te muevas que te rajo el cuello". Una grabación difundida tras los hechos muestra además cómo varios de los implicados golpean al agente herido cuando permanece tendido en la calzada.

Los atacantes llegaron a marcharse para buscar al segundo agente, pero regresaron posteriormente al lugar donde permanecía su compañero. Allí volvieron a golpear al guardia civil con una barra antes de huir definitivamente. La grabación de la agresión y las pesquisas posteriores permitieron orientar la investigación hacia personas que se encontraban en la zona. Los Mossos pusieron en marcha durante la madrugada un dispositivo especial y terminaron deteniendo a tres de los presuntos implicados, mientras continúa la búsqueda del cuarto.

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Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y ambos están fuera de peligro

La gravedad de las heridas provocó que uno de los agentes fuese trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell, mientras que el segundo fue evacuado a la Mútua de Terrassa. El primero recibió cuatro impactos de bala y el otro, uno. La información difundida inicialmente apuntaba a que uno de ellos se encontraba grave, pero la Guardia Civil ha comunicado este viernes que los dos permanecen hospitalizados y están fuera de peligro, pese a la gravedad de las lesiones.

Uno de los propios agentes, después de resultar herido, consiguió alertar a los servicios de emergencias mientras auxiliaba a su compañero. Ambos fueron finalmente evacuados en ambulancia. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra mantiene ahora abierta la investigación para esclarecer toda la secuencia y determinar la participación concreta de cada uno de los detenidos y del cuarto implicado que todavía no ha sido localizado.

Además, la investigación ha introducido un matiz respecto a las primeras informaciones sobre el origen del enfrentamiento. Aunque inicialmente se vinculó a los sospechosos con los conocidos como teloneros, grupos dedicados al robo de mercancías de camiones, fuentes de los Mossos han señalado que la primera conclusión de la investigación descarta que los detenidos pertenezcan a este tipo de grupos.

El PP carga contra el Govern tras el tiroteo y reclama más coordinación policial

El tiroteo también ha provocado una reacción política en Cataluña. La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha reclamado a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que no "mire hacia otro lado" y ha exigido al Govern que, a su juicio, deje de "normalizar el deterioro de la seguridad" en Cataluña. Roldán ha trasladado además su solidaridad con los dos guardias civiles heridos.

La dirigente popular ha acusado a Parlon de pretender que los catalanes normalicen los navajazos y tiroteos y ha cuestionado las referencias del Govern a la inseguridad como una cuestión de percepción.

En este contexto, ha vuelto a defender la propuesta del PP para reforzar los Mossos d'Esquadra y mejorar su coordinación con el resto de cuerpos policiales. Roldán también ha acusado al PSC y a sus socios de querer expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña, una afirmación que forma parte de su posicionamiento político.