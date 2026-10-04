El accidente se produjo a las 21:30 horas en el barrio de Argual y la víctima fue una mujer de 75 años que iba andando
Gracias a los restos del vehículo en la calzada y al testimonio de una persona, el conductor pudo ser arrestado
CanariasUn conductor de 33 años ha sido detenido por su implicación en un presunto atropello mortal a una anciana. Sin auxiliarla, huyó del lugar del accidente ocurrido en Los Llanos de Aridane (La Palma de Gran Canaria).
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press el arresto del hombre que se dio a la fuga tras el suceso en el barrio de Argual del municipio canario, concretamente a las 21:30 horas.
Según publica el diario 'El Día', la víctima de 75 años iba caminando este 3 de octubre por la zona donde está el monumento al Calabazo cuando fue arrollada por un turismo. Presuntamente circulaba a velocidad excesiva.
Identificado gracias a información de un testigo
Quien iba al volante del vehículo no se detuvo a prestar asistencia a la septuagenaria, saltándose su obligación de ayudarla. En el lugar de los hechos quedaron restos del automóvil, en la calzada.
Con esas pistas y la información facilitada por un testigo, que apuntó a los agentes encargados de la investigación que había observado la conducción temeraria del implicado, éste pudo ser arrestado.
La Benemérita acudió al domicilio del individuo tras su identificación, comprobó que su coche presentaba daños compatibles con el atropello y lo detuvo. Podría enfrentarse a un presunto delito de homicidio imprudente grave.