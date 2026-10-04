El accidente se produjo a las 21:30 horas en el barrio de Argual y la víctima fue una mujer de 75 años que iba andando

Gracias a los restos del vehículo en la calzada y al testimonio de una persona, el conductor pudo ser arrestado

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CanariasUn conductor de 33 años ha sido detenido por su implicación en un presunto atropello mortal a una anciana. Sin auxiliarla, huyó del lugar del accidente ocurrido en Los Llanos de Aridane (La Palma de Gran Canaria).

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press el arresto del hombre que se dio a la fuga tras el suceso en el barrio de Argual del municipio canario, concretamente a las 21:30 horas.

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Según publica el diario 'El Día', la víctima de 75 años iba caminando este 3 de octubre por la zona donde está el monumento al Calabazo cuando fue arrollada por un turismo. Presuntamente circulaba a velocidad excesiva.

Identificado gracias a información de un testigo

Quien iba al volante del vehículo no se detuvo a prestar asistencia a la septuagenaria, saltándose su obligación de ayudarla. En el lugar de los hechos quedaron restos del automóvil, en la calzada.

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Con esas pistas y la información facilitada por un testigo, que apuntó a los agentes encargados de la investigación que había observado la conducción temeraria del implicado, éste pudo ser arrestado.

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La Benemérita acudió al domicilio del individuo tras su identificación, comprobó que su coche presentaba daños compatibles con el atropello y lo detuvo. Podría enfrentarse a un presunto delito de homicidio imprudente grave.