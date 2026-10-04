Muere un detenido en los calabozos de la Guardia Civil de A Coruña

La Guardia Civil ha explicado que la persona detenida sufrió una indisposición, por lo que se aviso "inmediatamente" al 061

Al encontrarse la persona fallecida bajo custodia policial, el suceso implica la apertura de una investigación judicial

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A CoruñaUna persona falleció el sábado mientras se encontraba detenida en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, ha informado este domingo el instituto armado.

La Guardia Civil ha explicado que la persona detenida sufrió una indisposición, por lo que se aviso "inmediatamente" al 061, desde donde desplazaron una ambulancia medicalizada.

Una investigación judicial

El personal del servicio de urgencias médicas lo atendió "sin que pudiera hacerse nada por salvar su vida", y certificó el deceso.

El instituto armado ha señalado que, al encontrarse la persona fallecida bajo custodia policial, el suceso implica la apertura de una investigación judicial, "lo que impide aportar más información por el momento"