Tres detenidos relacionados con la agresión contra los acampados por la vivienda en Oviedo

El incidente quedó parcialmente registrado en vídeos difundidos en redes por algunas de las organizaciones participantes en la acampada

El clamor por una huelga general marca las manifestaciones por la vivienda en toda España

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OviedoLa Policía Nacional ha confirmado este domingo que tres personas fueron detenidas la madrugada del sábado por un delito de agresiones y daños contra los acampados por la vivienda en la plaza de la Escandalera de Oviedo.

El incidente quedó parcialmente registrado en vídeos difundidos en redes por algunas de las organizaciones participantes en la acampada, que calificaron a los agresores de "grupúsculo fascista".

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Medio millar de personas se manifestaron contra la "agresión fascista"

La pasada tarde del sábado los acampados convocaron una concentración que reunió a algo más de medio millar de personas en la plaza de la Escandalera en rechazo a lo que consideraron una "agresión fascista". Según relata el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Andrés García, este grupo llegó sobre la 01:00 horas de la madrugada “provocando y haciendo el saludo nazi”. En un momento dado, “se pusieron violentos y uno de ellos realizó un puñetazo a un compañero nuestro y le reventó la nariz”, tal y como informa 'La Nueva España'.

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En los vídeos difundidos por redes se puede observar a los detenidos y a una cuarta persona realizando saludos nazis en la plaza de la Escandalera. Los cuatro atacantes habrían sido identificados por la Policía y los agentes arrestaron a tres de ellos por la agresión.