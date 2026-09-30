Gonzalo Barquilla 30 SEP 2026 - 18:56h.

El joven de 20 años que sobrevivió al accidente de Ribadeo fue operado tras ser evacuado en helicóptero al hospital de Lugo

Una pareja y un menor mueren en Ribadeo tras salirse su vehículo de la carretera y chocar contra una columna de un viaducto

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El joven de 20 años que sobrevivió al trágico accidente de tráfico ocurrido el pasado lunes en la autovía del Cantábrico (A-8), a su paso por Ribadeo, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) en estado "muy grave".

El joven viajaba junto a sus padres y su hermana, que fallecieron como consecuencia del siniestro. Su padre, de 54 años, y su madre, de 47, murieron en el lugar del accidente, mientras que la menor, de 13 años, también falleció pese a las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencias.

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Según informan fuentes como 'El Progreso', el herido fue intervenido quirúrgicamente el lunes por la tarde después de ser evacuado en un helicóptero medicalizado del 061 hasta el hospital de Lugo. El joven había sido atendido inicialmente en el lugar del accidente, donde los equipos sanitarios trataron a los cuatro ocupantes del vehículo.

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El vehículo se salió de la vía y chocó contra la columna de un viaducto

El accidente ocurrió el lunes 28 de septiembre al mediodía en la autovía A-8, en Ribadeo. Tal y como confirmó la Guardia Civil a la web de 'Informativos Telecinco', el vehículo se salió de la vía por el margen izquierdo de la calzada, a la altura del kilómetro 511, y acabó chocando contra la columna de un viaducto.

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Hasta el lugar se desplazaron numerosos servicios sanitarios, además de varias patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de Seguridad Ciudadana. Los servicios de emergencias confirmaron la muerte de tres de los ocupantes, mientras que el 061 evacuó al superviviente en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

El joven, estable dentro de la gravedad, sigue ingresado en la UCI del HULA

El joven permanece estable dentro de la gravedad en la UCI del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, informa 'Cope'. El HULA es el hospital de referencia de la provincia y su Unidad de Medicina Intensiva dispone de 24 boxes distribuidos en dos áreas, según la información del Sergas.

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El alcalde de Ribadeo, Dani Vega, ha trasladado sus condolencias por la muerte de los tres familiares y ha expresado sus deseos de una pronta mejoría para el joven. La tragedia ha causado conmoción en Ribadeo, según los medios gallegos, que destacan que la familia era de origen suramericano y que podría tener vinculación con Toledo.