Los Mossos han pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizarle

Rami tiene 12 años y mide 1,73 metros. Tiene la piel morena, es de constitución gruesa y el pelo corto y rizado

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GranollersLos Mossos d'Esquadra han pedido la colaboración ciudadana para localizar a Rami, un menor de 12 años desaparecido en Granollers este pasado domingo 4 de octubre. En esa misma localidad este lunes se encuentra activado un aviso rojo por las fuertes lluvias e inundaciones, lo que está provocando más dificultades a los agentes para poder llevar a cabo el operativo de búsqueda.

A pesar de las fuertes lluvias, desde los Mossos aseguran que la desaparición no está vinculada con las inundaciones de la localidad.

Rami tiene 12 años y mide 1,73 metros

En sus redes sociales, los Mossos han compartido una imagen de Rami y sus características físicas y han pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizarle.

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Rami tiene 12 años y mide 1,73 metros. Tiene la piel morena, es de constitución gruesa y el pelo corto y rizado. El día de su desaparición iba vestido con una camiseta turquesa y pantalones cortos deportivos de color naranja.

El cuerpo apunta en el comunicado que el menor "podría estar desorientado".

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Granollers, en alerta roja por lluvias

Las fuertes lluvias de este lunes generan en Granollers (Barcelona) diversas incidencias por inundaciones en puntos bajos urbanos, como pasos de carretera, así como en otros equipamientos de la ciudad, según confirman fuentes de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a Europa Press.

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En cuanto al río Congost, la estación de aforo ha registrado 1,5 m3/s, un caudal "más alto" de lo habitual pero legos del umbral de peligro, según las mismas fuentes.

Las lluvias torrenciales de este fin de semana han agravado las incidencias de este lunes en la localidad del Vallès Oriental, donde Protecció Civil ha enviado un ES-Alert ordenando el confinamiento.