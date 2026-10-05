El hombre de 36 años acusado de matar a sus padres en Madrid se habría atrincherado en su habitación tras cometer el crimen

Un hombre de 36 años detenido por matar con una mancuerna a sus padres y atrincherarse en su casa de Madrid

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MadridConmoción en el distrito madrileño de Latina tras conocerse la muerte violenta de un matrimonio, presuntamente, a manos de su hijo. La Policía Nacional detenía esta madrugada al hombre de 36 años como presunto autor del asesinato a golpes con una mancuerna de sus padres. El doble crimen se producía esta misma madrugada en una vivienda situada en el Paseo de Húsares de Madrid, según informaba la Jefatura Superior de Policía.

El suceso tenía lugar en torno a las 4:40 horas cuando los servicios de emergencia encontraban al matrimonio muerto, con signos de violencia, en su vivienda del número 12 de la citada calle. La voz de alarma la daba uno de los fallecidos. Según detalla la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la sala del CIMACC 091 ha recibido la llamada de un hombre pidiendo socorro y que manifestaba que "le iban a matar".

El hijo, atrincherado en una de las viviendas del domicilio

Tras recibir esta llamada, los sanitarios del Summa-112 se trasladaban hasta la zona y, tras entrar en el domicilio, encontraban los cuerpos sin vida de este matrimonio. El equipo médico comprobaba que el matrimonio presentaba golpes en sus cuerpos propinados con un objeto contundente, al parecer una mancuerna, y solo podían certificar su muerte.

En el interior de una de las habitaciones de la vivienda han localizado atrincherado al presunto agresor que presentaba un altísimo grado de violencia y alteración, teniendo que hacer uso de un dispositivo de inmovilización para reducirlo y detenerlo como presunto responsable de un delito de homicidio.

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La Policía Nacional investiga el crimen de este matrimonio

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que ya ha detenido al hijo de las víctimas, nacido en 1990 como presunto autor del crimen. La pareja había nacido uno en 1954 y el otro en 1957.

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Al lugar han acudido rápidamente indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que han accedido al domicilio mediante el uso de un ariete ya que la puerta se encontraba bloqueada.