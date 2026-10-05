El hijo de un matrimonio ha sido detenido tras, presuntamente, matar a sus padres en su domicilio de Madrid con una mancuerna

El hombre muerto junto a su mujer en su vivienda Madrid llamó a Emergencias pidiendo socorro y asegurando "que lo iban a matar"

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MadridLa Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato a golpes con una mancuerna de sus padres, un matrimonio hallado muerto esta madrugada en su vivienda del Paseo de Húsares de Madrid, han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 4:40 horas cuando los servicios de emergencia han encontrado al matrimonio muerto, con signos de violencia, en su vivienda del número 12 de la citada calle.

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Les habrían matado con una mancuerna

Los sanitarios del Summa-112 han comprobado que el matrimonio presentaba golpes en sus cuerpos propinados con un objeto contundente, al parecer una mancuerna, y solo han podido certificar su muerte.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que ya ha detenido al hijo de las víctimas, nacido en 1990 como presunto autor del crimen. La pareja había nacido uno en 1954 y el otro en 1957.

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La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha detallado que en torno a las cuatro de la madrugada la sala del CIMACC 091 ha recibido la llamada de un hombre pidiendo socorro y que manifestaba que le iban a matar.

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El hijo se habría atrincherado en una habitación del domicilio

Al lugar han acudido rápidamente indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que han accedido al domicilio mediante el uso de un ariete ya que la puerta se encontraba bloqueada.

En el interior de una habitación han localizado atrincherado al presunto agresor que presentaba un altísimo grado de violencia y alteración, teniendo que hacer uso de un dispositivo de inmovilización para reducirlo y detenerlo como presunto responsable de un delito de homicidio.

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El servicio SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid confirmaba el fallecimiento de un hombre y una mujer en una vivienda ubicada en el Paseo Husares, en el madrileño distrito de Latina.

Según ha detallado el 112 a las 7.00 horas, ambos cuerpos presentan signos de violencia producidos por un objeto "contundente".