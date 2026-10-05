Alberto Rosa 05 OCT 2026 - 17:02h.

La Ertzaintza utiliza aeronaves no tripuladas que pueden detectar diferencias de temperatura en las desapariciones más complicadas

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En una desaparición, el tiempo es un factor crítico. Como asegura la Ertzaintza en un vídeo difundido en sus redes sociales, “cada minuto es decisivo”. Es por ello que los equipos de búsqueda y rescate tratan de incorporar nuevos medios técnicos que optimicen las labores de localización. Es el caso de las aeronaves no tripuladas.

En el vídeo que ha compartido la Policía vasca, un agente detalla el funcionamiento del dispositivo aéreo, donde destaca cómo la visión desde el aire permite agilizar la búsqueda en zonas complejas donde el despliegue a pie se demoraría en exceso.

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“Con drones podemos revisar grandes extensiones de terreno y podemos llegar a zonas de difícil acceso, bosques, caminos, zonas rurales o puntos a los que acceder desde tierra puede llevar mucho más tiempo”, explica el agente de la Ertzaintza en el vídeo.

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El equipamiento empleado en estas misiones no se limita al registro de imágenes convencional. En las tareas de búsqueda se integran cámaras termográficas diseñadas para detectar diferencias de temperatura, una función destinada a ayudar a localizar a una persona incluso en condiciones en las que la visibilidad es escasa.

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La información obtenida desde el aire no se analiza de forma aislada, sino que se transmite de inmediato al centro de mando del rescate. “Toda esa información se comparte con el dispositivo de búsqueda para orientar a los equipos que trabajan sobre el terreno”, afirman desde Ertzaintza.

Contar con una perspectiva superior permite una respuesta más rápida. “Tener otra perspectiva nos ayuda a llegar antes a donde se necesita”, aseguran desde el departamento vasco de Interior.