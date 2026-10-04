Los Bomberos han realizado 2.377 servicios como consecuencia de las lluvias y han rescatado hasta ahora a 221 personas

Alerta máxima en Cataluña por las fuertes lluvias: Protección Civil envía varios Es-Alert y Salvador Illa pide "precaución"

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BarcelonaLos Mossos d'Esquadra y los Bomberos de la Generalitat han dado por finalizado por hoy el dispositivo de búsqueda de un joven desaparecido en la riera de Pineda de Mar (Barcelona). El cuerpo de emergencias ha recibido el aviso a las 08:45 horas de este domingo, después de que un testimonio alertara de que una persona había caído a la riera y había sido arrastrada por la corriente. Las fuertes lluvias ya han causado en Cataluña dos muertes durante el fin de semana.

Después de desplegar un dispositivo de búsqueda junto con los Mossos d'Esquadra, los Bomberos han explicado en la red social X, a las 19:30 horas, que daban por finalizado el dispositivo de búsqueda.

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Dos muertos por las fuertes lluvias en Cataluña

Fuentes de la policía catalana han explicado a EFE que también daban por finalizado el dispositivo, por lo menos para hoy. El temporal de lluvias que ha azotado Cataluña desde la noche de este sábado ha causado la muerte de dos personas en Tordera (Barcelona) y Montornès del Vallès (Barcelona), además de dejar récords de lluvia, inundaciones, carreteras cortadas y suspensión de servicios y actividades de todo tipo.

Los Bomberos han realizado 2.377 servicios como consecuencia de las lluvias y han rescatado hasta ahora a 221 personas que estaban atrapadas, sobre todo en bajos de edificios, vehículos y ascensores.