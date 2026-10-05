La autoridad judicial de guardia en los Llanos de Aridane ha decretado el ingreso provisional del conductor que atropelló y mató a una anciana

Detenido un conductor tras atropellar mortalmente a una anciana y huir en Los Llanos de Aridane, La Palma

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La autoridad judicial de guardia en los Llanos de Aridane ha decretado el ingreso en prisión provisional para un conductor que este sábado atropelló mortalmente a una mujer en Los Llanos de Aridane, La Palma, y huyó.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que se le imputan los delitos de homicidio imprudente, abandono del lugar del siniestro y dos contra la seguridad vial: por conducir sin carné y bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El atropello se produjo en la calle Joaquín Rodrigo sobre las 21:22 horas de este sábado, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y activó a los servicios de emergencia.

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Según publica el diario 'El Día', la víctima de 75 años iba caminando este pasado 3 de octubre por la zona donde está el monumento al Calabazo cuando fue arrollada por un turismo. Presuntamente circulaba a velocidad excesiva. Quien iba al volante del vehículo no se detuvo a prestar asistencia a la septuagenaria, saltándose su obligación de ayudarla. En el lugar de los hechos quedaron restos del automóvil, en la calzada.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida

Personal del Servicio de Urgencias Canario desplazado a la zona constató que la mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida a causa del impacto, por lo que solo pudo confirmar su fallecimiento. Además, la Benemérita acudió al domicilio del individuo tras su identificación, comprobó que su coche presentaba daños compatibles con el atropello y lo detuvo. Podría enfrentarse a un presunto delito de homicidio imprudente grave.

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El equipo sanitario asistió además a una mujer de 42 años que acompañaba a la víctima en el momento del atropello por una crisis de ansiedad. Fue trasladada en ambulancia al centro de salud. En el operativo también intervinieron Policía Local y Bomberos de La Palma, que colaboraron con los efectivos de emergencia.