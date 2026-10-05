El hombre de 41 años detenido por el atropello podría pasar a disposición judicial este luneshttps://www.telecinco.es/noticias/sucesos/20261003/detenido-hombre-atropello-mortal-joven-avila_18_020344145.html

Detenido un hombre por el atropello mortal de una joven de 25 años en Ávila

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ÁvilaLa Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista el atropello en el que murió una joven de 25 años este sábado en Ávila, y por el que ha sido detenido un hombre de 41 años, que este lunes podría pasar a disposición judicial, ha informado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano.

Galeano, que ha presentado en La Colilla (Ávila) la campaña especial de vigilancia y control centrada en las distracciones al volante que desarrollará la Dirección General de Tráfico (DGT), ha confirmado además que al cuerpo de la joven se le ha realizado la autopsia, tras haberse activado el protocolo judicial.

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Ha indicado que la Policía Nacional continúa con la investigación si bien ha admitido que "una de las hipótesis más importantes que ahora baraja es que pueda tratarse de un caso de violencia de género", ha dicho el subdelegado, que ha destacado la "rápida actuación policial" en la detención del sospechoso.

Una llamada alertó de un coche que realizó maniobras extrañas

Las primeras informaciones, ofrecidas por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, informaron de que una joven de 25 años había fallecido el sábado por la mañana atropellada en la conocida como 'carretera de Sonsoles', a las afueras de Ávila, un camino muy transitado hacia el santuario de Sonsoles.

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Horas más tarde, la Policía Nacional detuvo a hombre de 41 años, vecino de Ávila, tras recibir una llamada en la que se informaba de que se había visto a un coche realizando maniobras extrañas en un paraje cercano a la vía, donde se encontraron restos de sangre.

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El aviso junto con las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, visionadas en colaboración con la Policía Local, ayudaron a identificar al detenido, propietario del vehículo, que fue detenido en su domicilio el mismo sábado.