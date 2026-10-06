El conductor del vehículo, otro hombre de 29 años, tuvo que ser atendido por los sanitarios

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Un joven de 31 años ha perdido la vida esta madrugada tras ser atropellado por un vehículo en la Autovía del Mediterráneo, a la altura del Parque Comercial Copo de El Ejido.

Tal y como informa ‘La Voz de Almería’, el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, recibió el aviso de otros conductores que alertaban del siniestro a las 04:40 horas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron sanitarios, agentes de Tráfico de la Guardia Civil y trabajadores de mantenimiento de carreteras. Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de joven.

Otro joven de 29 años de edad sí que fue atendido por los sanitarios. Fue quien conducía el vehículo que arrolló al varón fallecido quien, por razones que aún se investigan, caminaba por la Autovía del Mediterráneo, a la altura del kilómetro 820 sentido Málaga, en la salida del Parque Comercial Copo de El Ejido.